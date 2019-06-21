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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Alzheimer hastalarını profesyonel dansçıları aratmadı

Alzheimer hastalarını profesyonel dansçıları aratmadı

Alzheimer hastalarından dans şovu

Farkındalık 

-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Alzheimer farkındalık ayı münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katılan Alzheimer hastaları danslarıyla profesyonellere taş çıkarttı. Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi’nde (MORAL EVİ) gerçekleştirilen program, merkezden destek alan hastaların sunduğu gösterilerle renklendi. Dünya Alzheimer farkındalık ayı kutlama programında gerçekleşen etkinlikte müzik ritmiyle dans eden Alzheimer hastaları adeta kendilerinden geçti. Oyunları ile gençlere ve profosyoenel danscılara taş çıkartan hastalar, katılımcıların da büyük beğenisini topladı. (LO-SD-
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