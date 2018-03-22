Alzheimer hasta yakınları artık okullu olacak

( İSTANBUL )- Üsküdar'da açılan Alzheimer Okulu ile hasta yakınları bilgilendirilecek İSTANBUL
- Üsküdar'da açılan ‘Alzheimer Okulu’ isimli projeyle Alzheimer hasta yakınlarına hastalık ile bilgiler verilecek. Projeyle Alzheimer hastalarına nasıl davranılacağı ve yapılması gerekenler öğretilecek. Alzheimer hasta yakınlarının bu hastalıkla nasıl mücadele etmesi gerektiği, nasıl bir tedavi sureci izleneceği, hastalara nasıl yaklaşılması gerektiği gibi pek çok konuda yardımcı olmak amacıyla Üsküdar Belediyesi 'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Alzheimer Okulu’ isimli proje bugün başladı. Alzheimer hastalığı hakkındaki çalışmalarıyla bilinen Nöroloji Uzmanı Dr. Sevda Sarıkaya, hastaya nasıl yaklaşmaları gerektiği, bu hastalıkla mücadele yöntemlerini hasta yakınlarına 3 ay boyunca her 15 günde bir İkinci Bahar Emekliler Kahvesi'nde anlatacak. İlki bugün gerçekleştirilen seminerle hasta yakınları Alzheimer hakkında daha fazla bilgi edinme şansı buldu. ‘’ ’’ Amaçlarının Alzheimer Okulu’yla Alzheimer hasta yakınlarını bir eğitimden geçirmek olarak belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Sevda Sarıkaya ‘’ Alzheimer hastalığı bir demans türüdür. Demans zihinsel yetilerimizi teker teker yitirdiğimiz beyin hücre ölümüyle giden bir sendromdur. Alzheimer hastalığı ise bu beyin hücre ölümünün öncelikle bellek alanlarından başladığı demans türüdür. Toplumda en fazla bilinen demans türü olduğundan dolayı da daha çok Alzheimer hastalığı biliniyor. Diğer demans türleri bilinmemektedir. Uzun yıllardır hayata geçirmek istediğim bir projeydi. Üsküdar Belediyesi sayesinde hayat buldu. Alzheimer Okulu’nda amacımız yıllardır bu alanda çalışan bir hekim olarak Alzheimer hasta yakınlarının mutlaka bir eğitimden geçmesi gerektiği olarak görüyorum. Alzheimer hasta yakınları öyle fazla problemle baş başa kalıyorlar ki bunların ilaçla çözümü değil, ev içi bir takım çözümlemelerle davranışsal bir takım metotlarla çözümü mümkün olan problemler yaşıyorlar. Bununla ilgili eğitim alabilecekleri hiçbir yer yok. Bu nedenle Türkiye’de ilk olarak ‘’ ’’ sloganıyla Alzheimer Okulu’nu hayata geçirdik. Şöyle bir yanılgı var. Alzheimer hastalığının yüzde yüz bir çaresi yok ama biz hastalığın yüzde yüz çaresi yok diye hastalığın en önemli elemanları olan ve hastalığı yöneten kişiler olan hasta yakınlarını görmezden gelemeyiz. Beynimiz bizim komuta merkezimiz. Komuta merkezimiz hasarlandığı zaman komutan artık siz olmuyorsunuz, sizin etrafınızdaki yakınlarınız oluyor. Sizler komuta merkezine müdahalede bulunurken komutanı görmezden gelemezsiniz. Sizler onun çevresindeki insanlara bir eğitim verirseniz, hem hasta ile iletişim konusunda hem de görebilecekleri, karşılaşabilecekleri davranışsal sorunlarla ilgili eğitim verebilirseniz hayat kalitesini yükseltmiş olursunuz. Alzheimer hastalığı da tansiyon gibi diyabet gibi yaşanılabilir bir hastalık haline gelebilir. Bu hastalara çaresi yok artık bitti diye kenara oturtmak yerine geri kalan zamanı daha kaliteli geçirmek ve hasta yakınlarını anlamak adına gerekli bir eğitimdir ’’ diye konuştu. Her 15 günde bir gerçekleştirilecek seminerlerin ikincisi 5 Nisan Pazartesi günü yine İkinci Bahar Emekliler Kahvesi’nde yapılacak. (EY
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