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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Alzaymır hastası olan Remzi Çitil'i İki gündür 60 kişilik ekip arıyor

Alzaymır hastası olan Remzi Çitil'i İki gündür 60 kişilik ekip arıyor

Arama çalışmaları detay

( BURSA )- Bölge drone ile tarandı, kayıp adamdan iz yok BURSA

A Haber Jandarma Şili Yaşlı Adam 


- Bursa'da dün evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan alzaymır hastası için ekipler seferber oldu. İki gündür yapılan aramada kayıp adamın izine raslanmadı. Ekipler aramaları sürdürürken bölgede drone ile arama yapılıyor. Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinde alzaymır hastası olduğu öğrenilen Remzi Çitil (78), dün evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarınca her yerde aranan alzaymır hastasına bir türlü ulaşılamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri seferber edildi. 60 kişilik ekip Sarıpınar Mahallesi'ne gelerek dört bir koldan arama çalışması başlattı. Jandarma ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve inegöl İHH arama kurtarma ekipleri her yerde yaşlı adamı bulmak için çaba sarf etti. Ancak yapılan aramalarda Remzi Çitil'in izine rastlanmadı. Ekipler bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bugün de yapılan aramada şahsa ulaşılamadı. Bölgede yapılan aramalarda drone ile bölge tarandı. Aramalar devam ederken, henüz bir netice alınamadı.
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