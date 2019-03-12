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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Alzaymır hastası, kıyafetindeki numarayla bulunuyor - MUĞLA İzle

Alzaymır hastası, kıyafetindeki numarayla bulunuyor - MUĞLA İzle

- Detay görüntü - Nazmi Tican'ın konuşması - Alzaymır hastası Nazmi Tican’ın torunu Mehmet Ersoy'un açıklaması - Detay görüntü - Turnalı’da yaşayan Yunus Ali Ayhan'ın açıklaması - Detay görüntü - Turnalı’da restoran işleten Maizer Saka'nın açıklaması - Detay görüntü - Akbük’e tatile gelen ve yolda Nazmi Tican ile karşılaşarak telefon numarasından ailesine ulaşan Şebnem Ateş'in açıklamasıAlzaymır hastası, kıyafetindeki numaradan bulunuyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Ula ilçesinde sürekli kaybolan alzaymır hastası 87 yaşındaki Nazmi Tican çocukları tarafından elbisesine işlenen telefon numarası sayesinde bulunuyor.Turnalı mevkisinde yaşayan alzaymır hastası Tican, sürekli uzaklaştığı evini hastalığı nedeniyle bulamaz hale geldi. Bazen uzun süren aramalar sonucu bulunan Tican'ın çocukları, babalarının kıyafetlerine isim ve soy ismi ile bir telefon numarasını iğne ve iplikle nakşetti.Tican, artık kıyafetindeki numaralar sayesinde kaybolduktan kısa süre sonra ailesine kavuşuyor.Tican'ın torunu Mehmet Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaybolduğunda dedesinin başına bir olumsuzluk geleceği korkusu yaşadıklarını söyledi.

Dedelerini tanımayan kişilerin kıyafetindeki numara sayesinde kendilerine ulaştığını anlatan Ersoy, dedesinin bu sayede kısa sürede bulunduğunu kaydetti.

Muhabir 

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