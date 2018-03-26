Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Altyapı çalışmasında doğal gaz hattı delindi - KOCAELİ Haberi

Altyapı çalışmasında doğal gaz hattı delindi - KOCAELİ Haberi

- Olay yerinden görüntüler - İZGAZ, itfaiye ve polis ekiplerinden detaylar Kocaeli 'de altyapı çalışmasında doğal gaz hattı delindiKOCAELİ (AA) - İzmit ilçesinde bir tesisat firmasının altyapı çalışması sırasında bölgeden geçen doğal gaz hattı delindi.Alınan bilgiye göre, Yahya Kaptan Mahallesi Sarı Mimoza Sokakta bir tesisat firmasının altyapı çalışması sırasında bölgeden geçen doğal gaz borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle hasar gördü.İhbar üzerine olay yerine İZGAZ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerinde emniyet şeridi çekilirken, sokak trafiğe kapatıldı. Bölgedeki doğal gaz akışında geçici kesinti yaşandı.Olay nedeniyle tramvay seferlerinin de aksamaması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son duraktan Yahya Kaptan Mahallesi'ne yolcuları otobüslerle taşıdı.İZGAZ ekipleri, hattaki hasarın giderilmesi için çalışma başlattı.

Polis Gaz Akışı Emniyet Şeridi Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı