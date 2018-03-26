Altyapı çalışmasında doğal gaz hattı delindi - KOCAELİ Haberi
- Olay yerinden görüntüler - İZGAZ, itfaiye ve polis ekiplerinden detaylar Kocaeli 'de altyapı çalışmasında doğal gaz hattı delindiKOCAELİ (AA) - İzmit ilçesinde bir tesisat firmasının altyapı çalışması sırasında bölgeden geçen doğal gaz hattı delindi.Alınan bilgiye göre, Yahya Kaptan Mahallesi Sarı Mimoza Sokakta bir tesisat firmasının altyapı çalışması sırasında bölgeden geçen doğal gaz borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle hasar gördü.İhbar üzerine olay yerine İZGAZ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerinde emniyet şeridi çekilirken, sokak trafiğe kapatıldı. Bölgedeki doğal gaz akışında geçici kesinti yaşandı.Olay nedeniyle tramvay seferlerinin de aksamaması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son duraktan Yahya Kaptan Mahallesi'ne yolcuları otobüslerle taşıdı.İZGAZ ekipleri, hattaki hasarın giderilmesi için çalışma başlattı.