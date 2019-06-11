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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Altınyayla'da etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Altınyayla'da etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

-yağıştan detay

Tarım Dolu Yağışı Yağan 

--vatandaş röp

( SİVAS )- Dolu yağışında tarım arazilere zarar gördü SİVAS

- Sivas’ın Altınyayla ilçesinde etkili olan dolu ilçeyi beyaza bürüdü, ilçede kış günlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Sivas’ın Altınyayla ilçesinde akşam saatlerinde yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü. Cadde ve sokaklar beyaz örtü altında kaldı. İlçenin kısa sürede beyaza bürünmesi kış aylarında yağan kar görüntülerini aratmadı. Dolu yağışı tarım arazileri olumsuz yönde etkilendi. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.
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