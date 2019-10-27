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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Altınpark'ta cumhuriyet coşkusu

Altınpark'ta cumhuriyet coşkusu

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( ANKARA ) -- Başkentli minikler Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümünü şenlik tadında kutluyor- Altınpark'ta düzenlenen etkinlikler 29 Ekim'e kadar sürecek ANKARA

Cumhuriyet Mısır Patlamış Mısır 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı kutlamaları kapsamında Altınpark'ta çocuklara özel oyun grupları oluşturdu. Atlıkarınca, tren ve diğer mekanik oyuncakların keyfini süren minikler unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı yaşıyor. Çocuklar kendileri için kurulan oyun alanlarında ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle doyasıya eğleniyor. Şenlik bayram'a kadar sürecek Pamuk şekeri ve patlamış mısır gibi çeşitli ikramların yapıldığı Altınpark'ta, çocuklara Türk bayrağı da dağıtılıyor. Ankara'nın dört bir yanından aileleriyle birlikte gelen miniklerin gönüllerince eğlendiği, zaman zaman büyüklerin de eğlencelerde miniklere eşlik ettiği etkinlikler, her gün saat 14.00-21.00 saatleri arasında, 29 Ekim Salı gününe kadar devam edecek. (YEK-NT-Y)
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