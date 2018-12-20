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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Altınordu'ya yeni cenaze hizmetleri binası

Altınordu'ya yeni cenaze hizmetleri binası

Engin Tekintaş'ın açıklaması

İnşaat Alanı Cenaze Toplantı Allah 

-Detaylar

( ORDU ) ORDU

- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu ilçesinde yapımı sürdürülen Cenaze Hizmetleri Binasında incelemelerde bulundu. İçerisinde toplam 6 gasilhanenin yanı sıra birçok biriminde yer alacağı yeni Cenaze Hizmet Binası ile cenaze hizmetlerinin daha üst seviye taşınacağını söyleyen Başkan Tekintaş, “Uzun süre hizmet verebilecek bu mekânı inşallah yakın bir sürede hizmete sunacağız” dedi.
Cenaze Hizmetleri Binasının, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi gereken önemli yatırımlardan biri olduğunu ifade eden Başkan Tekintaş, “İlimizde cenaze hizmetleri şu ana kadar iyi bir şekilde sürdürüldü. Halkımızın da bu noktada memnuniyeti var ancak hizmet verdiğimiz mekânların da buna uygun olması gerekiyor. İçerisinde bay ve bayan cenazeleri için ayrı ayrı 3’er adet gasilhanenin bulunduğu ve aynı anda 9 cenazenin tutulabileceği morgun da yer aldığı bina tamamlanmak üzere. Taziye odaları, mescitleri, dinlenme ve çalışma odalarıyla güzel bir mekân ortaya çıkıyor. Uzun süre hizmet verebilecek bu mekânı inşallah yakın bir sürede halkımızın hizmetine sunacağız. Cenaze hizmetleri yeni binayla daha modern bir yapıya kavuşmuş olacak. Vatandaşımızın bu alanda memnuniyetini belirttiği cenaze hizmetlerini daha üst seviyeye taşıma gayretiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu güzel mekânın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Altınordu ilçesinde inşası sürdürülen toplam 3 bin 132 metrekarelik arsa alanı ve bin 205 metrekare de inşaat alanına sahip Cenaze Hizmetleri Binası Projesi’nde 6 adet gasilhane, taziye odası, morglar, idari birimler ve toplantı odası yer alıyor.
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