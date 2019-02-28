Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Altınordu'nun en büyük caddesi yenilendi

Altınordu'nun en büyük caddesi yenilendi

Caddeden detaylar

Uzunlu Allah 

-Caddenin havadan görüntüsü

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Altınordu ilçesinin en büyük caddesi Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Şehri modern bir görünüme kavuşturmak için projelerini sürdürdüklerini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde beton plak taş, granit plak taş ile kaldırım yenileme çalışmaları yapıldığını söyledi.

Başkan Tekintaş, “9 m yüksekliğinde dekoratif aydınlatma direkleri kullanılarak yapılan aydınlatma çalışmasının 500 metresi tamamlandı. İnşallah en kısa sürede projeyi tamamlayarak şehrimizi model bir şehir haline getireceğiz” dedi.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Proje kapsamında Fatih Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Hükümet Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Kışla Caddesi, Lise Caddesi, Stadyum Caddesi, Süleyman Felek Caddesi, Taşocak Caddesi, Ulukonak Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nı kapsayan kısımlarda 12 bin 500 m beton plak taş, 13 bin 500 m granit plak taş ile kaldırım yenileme çalışmaları sürdürülüyor. 8 bin 700 m uzunluğundaki kaldırım güzergâhında 9 m yüksekliğinde dekoratif aydınlatma direkleri kullanılarak aydınlatma yapılacak” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı