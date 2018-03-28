'Altınlarını bozdurup süt bankacılığına yatıran ev hanımları var' - KONYA
"Altınlarını bozdurup süt bankacılığına yatıran ev hanımları var" - KONYA - DKC Hayvancılık tesisinden detay - Mağdur avukatı Önder Özer açıklaması - Konya 'da "süt bankacılığı" modeliyle topladığı paraları "inekler öldü" gerekçesiyle ödemediği iddia edilen ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla hakkında savcılık tarafından soruşturma açılan DKC Hayvancılık yetkilisi tarafından mağdur edildiğini ileri sürenler suç duyurusunda bulunuyor - Mağdur avukatı Özer: - "Emekli ikramiyesini sisteme yatıran var. Hatta kredi çekip yatıran da olmuş. Altınlarını bozdurup süt bankacılığına yatıran ev hanımları var" - "Karapınar Savcılığında 100'e yakın dosya var, bu sayı hızla artıyor. Artık soruşturmanın ilerlemesini bekliyoruz. İnşallah sonuç alacağız"KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Karapınar ilçesinde "süt bankacılığı" modeliyle topladığı paraları "inekler öldü" gerekçesiyle ödemediği iddia edilen DKC Hayvancılık yetkilisi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla savcılık tarafından soruşturma açılırken mağdur edildiğini ileri sürenler arasında memur, asker, emekli ve altınlarını bozdurup bu sisteme yatıran ev hanımları bulunuyor.Mağdur avukatı Önder Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karapınar'daki DKC Hayvancılık'tan parasını almak isteyen çok sayıda kişinin kendisini aradığını söyledi.
Türkiye'nin çeşitli şehirlerden sisteme üye olan yatırımcıların, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için şikayette bulunduklarını dile getiren Özer, "Binden fazla kişinin mağdur olduğunu öğrendik. Memurlar, asker ve emekliler var. Elinde parası olan herkesin buna kapıldığını öğrendim. Yaklaşık 100'e yakın kişi aradı, hepsinin şikayetiyle ilgilenmem mümkün değildi. Birkaç kişinin dosyasını üstlendim." diye konuştu. Özer, müvekkilleri adına Karapınar Savcılığına şikayette bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Alacak davası açtık. 'İnek kiralama' adı altında para toplanmış, piyasada ne üye sayısı kadar inek var ne de böyle bir para var. İnsanlar 'kiraladığımız inekler nerede' diye gittiğinde böyle bir şeyin olmadığını, tümüyle hayal ürünü olduğunu gördüler. İnsanlara 'inekler öldü, senet verelim, bir yıl sonra bu parayı size öderiz' demişler. Buradaki esas amaç ceza hukuku kapsamından çıkarıp, olayı hukuki mesele haline getirmeye çalışıyorlar. Ellerindeki teminat senedi ve sözleşmenin yerine uzun vadeli senet veriyorlar. Ceza hukuku kapsamından kurtulmaya çalışıyorlar. Bunu engelledik. Arayanlara, 'sözleşmeyi teslim etmeyin ve savcılığa şikayette bulunun' dedim." - "Kredi çekip yatıran var"Mağdurların hukuk mücadelesine yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Özer, şunları kaydetti:"Emekli ikramiyesini sisteme yatıran var. Hatta kredi çekip yatıran da olmuş. Altınlarını bozdurup süt bankacılığına yatıran ev hanımları var. Ev hanımı bir kişi, 30 - 35 bin liralık altınını bozdurup 'aylık bin lira gelir getiriyor' diye buraya yatırmış. Bankadan yüzde 13'le çektiği parayı daha yüksek kar oranı ile yatırıyor. Çünkü yüzde 35'e yakın kar vadediyor. Genellikle gelir düzeyini artırmak isteyen insanlar. Karapınar Savcılığında 100'e yakın dosya var, bu sayı hızla artıyor. Artık soruşturmanın ilerlemesini bekliyoruz. İnşallah sonuç alacağız."