Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Altınları için komşusunu öldüren sanıklara ceza yağdı

Altınları için komşusunu öldüren sanıklara ceza yağdı

arşiv görüntüler

Dedektif Son Söz Hapis Cezası Tutuklu Sanık Çapraz Sorgu 

-ölen kadının fotoğrafı

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da altınları için komşuları Suriyeli bir kadını öldüren 4 sanıktan ikisine ağırlaştırılmış müebbet, birine 4 yıl 7 ay, diğerine de 3 yıl 20 gün hapis cezası verildi.
2018 yılı ağustos ayında Osmangazi'ye bağlı Namık Kemal Mahallesi, Karanfil Sokak'ta meydana gelen olayda, Musab Kuvara (16), annesi Melek Akta'yı, elleri bağlı şekilde hareketsiz buldu. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, Melek Akta'nın, elleri plastik kelepçe ile bağlanıp iple boğularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada, cinayet bürosu dedektifleri, olayın ardından esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan komşulardan şüphelenmeye başladı.
Suriyeli zanlıların İstanbul’a kaçtıklarını belirleyen ekipler, operasyonla üç kişiyi gözaltına alarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Burada çapraz sorguya alınan şüphelilerden M.C.N. (22), A.Ş.(40), A.M.A (28), E.E. ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Şüpheliler, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar M.C.N., E.E. ve A.Ş. katıldı.
Yenişehir Cezaevinde bulunan diğer tutuklu kadın sanık A.M.A. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Sanıkların hepsi son sözlerinde suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, E.E. ve A.Ş.'ye 'canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan A.M.A'ya 4 yıl 7 ay, M.C.N.'ye 3 yıl 20 gün hapis cezası verdi. A.M.A. ve M.C.N. tahliye edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
Yola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 YaralıYola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 Yaralı
İş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildiİş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Cani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri KurtardıCani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri Kurtardı
FETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 GözaltıFETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 Gözaltı
Başkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele GeçirildiBaşkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı