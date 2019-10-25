Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Altındağlı miniklerden polislere duygulandıran sürpriz

Altındağlı miniklerden polislere duygulandıran sürpriz

özel çocukların görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Emniyet Teşkilatı Sosyal Sorumluluk Projesi Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci Sosyal Sorumluluk 


- Altındağ Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Altındağlı çocuklar duygu dolu bir sürprize imza attı. “Renkli dünyalar farkındalık ve etkileşim projesi” için bir araya gelen Altındağlı minikler ve engelli çocuklar, mozaik taşlarından yaptıkları Türk bayrağını, olay yerine çağırdıkları polis amcalarına hediye etti. İhbar üzerine gelen, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memurları, bir olayla karşılaşmayı beklerken, sürprizle karşılaştı. Polis memurları, kendilerine yapılan bu jest karşısında hem çok şaşırdı, hem de çok mutlu oldu. Gözleri yaşartan jest Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Renkli dünyalar farkındalık ve etkileşim projesi” için bir araya gelen Altındağlı çocuklar ile Kurtuluş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin engelli öğrencileri, mozaik çalışması yaparak önemli bir iş birliğine imza attı. Engelli bireyleri toplumla kaynaştırmak, minik çocukları ise engelli abi ve ablaları ile bir araya getirmek amacıyla gerçekleştirilen proje, bir anda gözleri yaşartan bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Mozaikten Türk bayrağı yapan çocuklar, yaptıkları bayrağı polis amcalarına hediye etmek istedi. İhbar üzerine, Altındağ Belediyesi Çamlık Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’ne gelen ve burada bir olayla karşılaşacaklarını sanan polisler, hiç ummadıkları bir sürprizle karşılaştı. Kendi elleriyle yaptıkları Türk bayrağını polis amcalarına veren çocuklar, polis amcalarını hem çok şaşırttı hem de çok duygulandırdı. Polise moral desteği Mozaikten yapılan Türk bayrağını çocukların ellerinden teslim alan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları ise kendilerine yapılan bu jest karşısında çok duygulandı. İhbar üzerine geldiklerini ve böyle bir sürprizi hiç beklemediklerini söyleyen polis memurları, “Tüm kardeşlerimize bizi düşündükleri ve böylesine güzel, el emeği bir eseri bize hediye ettikleri için çok teşekkür ederim. Herkesin eline, emeğine sağlık Bu hediyeyi tüm polis memurları, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ve tüm emniyet teşkilatı adına teslim alıyoruz. Bize çok büyük bir moral desteği oldu” dedi.
“Polis amcaları çok seviyoruz” Suriye’de önemli operasyonlara imza atan askerlerimizin ve polislerimizin daima yanında olduklarını ifade eden rehabilitasyon öğrencisi Onur Önal, “Askerlerimize ve polislerimize şanlı bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırdıkları için çok teşekkür ederim. Bu bayrağı onlara hediye ettiğimiz için çok mutluyuz.” dedi.
Polisleri karşısında görünce büyük sevinç yaşayan minik Rabia Malaman ise duygularını şu sözlerle aktardı: “Rehabilitasyon merkezindeki abi ablalarla birlikte, mozaikten Türk bayrağı yaptık. Çok güzel şeyler öğrendim. Yaptığımız bayrağı aldıkları ve beğendikleri için çok teşekkür ederim. Askerlerimizi ve polis amcaları çok seviyorum” dedi.
(ND-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı YapıldıBarış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı