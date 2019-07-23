Altındağ kurban bayramına hazır İzle

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( ANKARA )- Başkan Balcı'nın katılımıyla deneme kesimi gerçekleştirildi- Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, kurban satış alanında besicilerle buluştu ANKARA



- Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Merkezi’nde, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın katılımıyla bu yılın ilk deneme kesimi gerçekleşti. 200 dönümlük arazi üzerine kurulan ve içerisinde 360 hayvan barınağının yer aldığı merkezde aynı zamanda bir kapalı kesim alanı ve birçok sosyal tesis bulunuyor. Hayvan satıcılarının yanı sıra veteriner hekimler ile satılan hayvanların sağlık kontrollerinin gerçekleştiği merkez yaklaşık 8 bin hayvana ev sahipliği yapabilecek kapasitede. Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanından besicilerin geldiği hayvan satış merkezi, ülkenin en büyük hayvan satış ve kesim alanlarından biri olma özelliği ile dikkat çekiyor. Beraberindeki heyetle kesim alanını ziyaret ederek gözlemlerde bulunan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Burası Altındağ’ın kurban satış alanı, aynı zamanda bu yıl kurban kesim alanını da aktif bir şekilde hayata geçiriyoruz. Burada 360 tane ayrı ayrı kurban satış alanımız mevcut. Burada yaklaşık 7-8 bin tane hayvan satışı yapılabilecek. Aynı zamanda vatandaşlarımız isterse kurban kesimini de hemen hijyenik bir ortamda yaptığımız kapalı alanda gerçekleştirebilecek. Burada tüm imkanları seferber ettik, gelen hayvan satıcılarının ihtiyacı olan sosyal alanları, duş, mescit, kantin, gibi imkanlar oluşturuldu. Ortam tamamen topraktan uzak, zeminler asfalt ve beton şeklinde, dolayısıyla her türlü imkanı burada seferber ederek kurban satış ve kesim alanını oluşturmuş olduk” ifadelerini kullandı. Elmadağ’dan hayvanlarını satmak için Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı’na gelen bir besici, kesim alanındaki imkanlardan çok memnun olduklarını belirterek, “Öncelikle bize bu imkanları sağladıkları için belediye başkanına teşekkür ederiz. Gerçekten Ankara’da güzide bir mekan yapmışlar. Aşağıda kesim alanı var çok güzel bir kesim yeri yapmışlar. Hijyenik bir ortamda inşallah kurbanlarımız kesilecekler. Bizlerde halkımıza hizmet etmekten onur duyarız. Geçen yıla nazaran bu yıl hayvan çok ucuz. Yem fiyatlarında falan baya bir artış oldu ama biz onları yansıtmıyoruz. Halkımız inşallah kurbanını ucuz bir şekilde alacak ve bizde kaliteli bir şekilde hizmet sunacağız. Burada mescidimiz var, kantinimiz, yemekhanelerimiz ve duş yapacak alanlar var. Rahatlıkla duş alabiliyoruz, yemeklerimizi yiyebiliyor, kantinden alışveriş yapabiliyoruz. Bunlar böyle bir yer için bulunmaz bir nimet” şeklinde konuştu.

Hayvan kesimi ile başlayan program konuklara yemek ikramının ardından Başkan Balcı’nın hayvan satıcılarını ziyareti ile son buldu. Programa; Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Kaplan, İlçe emniyet Müdürü Uğur Kayran, Altındağ Belediye Kurban Hizmetleri Komisyonu, Başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.



