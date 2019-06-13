Altındağ’da okuma yazma öğrenen kadınlara sertifika verildi

-Zülfi Arıkan röp.

- Raziye Gülmüş röp.

- Fatma Yagmuroğlu röp

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( ANKARA ) ANKARA



Ankara Altındağ belediyesinin düzenlediği “ Kadın eğitim ve kültür merkezleri okuma yazma toplu sertifika programı” düzenlendi.

Okuma yazma öğrenen kadınlara sertifikaları verildi.

Ankara Ulucanlar Müzesi Yarı Açık Cezaevi yemekhanesinde Kadın eğitim ve kültür merkezleri okuma yazma toplu sertifika programı düzenlendi.

Programa Altındağ Başkanı Asım Balcı ve çok sayıda mezun olan kadınlar katıldı.

Mezun olan kadınlara sertifika verildi.

Kadınlar şiirler okudu ve duygusal anlar yaşandı. Kadınları tebrik eden Balcı, ”Herkesi tebrik ediyorum. Yarın karne alacak çocukları da şimdiden tebrik ediyorum. Aileleriyle anne ve babalarıyla nice mutlu ve tatiller diliyorum” dedi Okuma yazma kursuna en yaşlı unvanını taşıyan Fatma Yağmuroğlu, “75 yaşından sonra okuma yazma öğrendim. Kursa gelmeyenlere tavsiyem gelip öğrensinler. Bir seferlik gelmesinler tekrar tekrar gelsinler. Sınıftaki arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum. Bu etkinliğin devam etmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Okuma yazmanın geç olmadığını ifade eden Zülfi Arıkan, “Şimdi öğrendim memnunum oldum iyi ki okudum gayret ettim. Önceden öğrenmediğim için pişmanım. Çok zorluk çektim okuma yazma bilenlere sordum bazıları yardımcı oldu, bazıları olmadı o an okuma yazma öğrenme kararı verdim. Herkes gidip okuma yazma öğrenebilirsin” dedi Torunların ellerinden sertifika alan Raziye Gülmüş,”55 yaşından sonra okuma yazma öğrendim çok güzel bir şeymiş. Önceden öğrenmediğim için pişmanım. Zaman zaman çok zorluklar çektim. Eskiden dolmuşlara binemezdim. Hastaneye tek başıma gidemezdim. Okuma yazmaya desteklerinden ötürü cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. İnşallah kendisine mektup yazacağım. Torunlarımın elinden diploma almakta güzel” ifadelerini kullandı.

