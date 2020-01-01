Altındağ'da apartmanda çıkan yangında ölü sayısı 4'e yükseldi

-- Görgü şahidi Emre Doğan ile röportaj

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( ANKARA -EK)- Yangında ölenlerin sayısı 4'e yükselirken 9 kişinin de yaralandığı belirtildi ANKARA



- Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi 439. sokakta bulunan 3 katlı bir binanın alt katında sabah 06.30 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı belirlenen yangında yılbaşı eğlencesi için evde bulundukları öğrenilen 4 kişi hayatını kaybetti 9 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangında hayatını kaybedenlerin Seyfi G., Semih A. ve Naci C. olduğu bir kişinin ise kimliğinin tespit çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



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