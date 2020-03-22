Altındağ Belediyesinden 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği - ANKARA
- Altındağ Belediyesi ekiplerinin market alışverişi yapması - Altındağ Belediyesi ekiplerinin alınan ürünleri vatandaşa götürmesi - Altındağ Belediyesi ekiplerinin eczaneye gidişi - Ekiplerin ilaçları vatandaşa teslim etmesiANKARA - Altındağ Belediyesi kurduğu özel ekiple, koronavirüs (Kovid - 16) tedbirleri kapsamında evlerinde kalması gereken 60 yaş ve üzeri vatandaşların pazar, eczane ve market alışverişlerine yardımcı oluyor.
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