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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Altındağ Belediyesinden 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği - ANKARA

Altındağ Belediyesinden 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği - ANKARA

- Altındağ Belediyesi ekiplerinin market alışverişi yapması - Altındağ Belediyesi ekiplerinin alınan ürünleri vatandaşa götürmesi - Altındağ Belediyesi ekiplerinin eczaneye gidişi - Ekiplerin ilaçları vatandaşa teslim etmesiANKARA - Altındağ Belediyesi kurduğu özel ekiple, koronavirüs (Kovid - 16) tedbirleri kapsamında evlerinde kalması gereken 60 yaş ve üzeri vatandaşların pazar, eczane ve market alışverişlerine yardımcı oluyor.

Koronavirüs Alışveriş Market 

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