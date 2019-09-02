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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Altında işçi varken vidanjörün lastiği patladı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Altında işçi varken vidanjörün lastiği patladı, o anlar kameraya böyle yansıdı

İtfaiyenin müdahalesi

Söndürme Tüpü Güvenlik Kamerası Kışla Yükselen Yangına Müdahale 

-çevredekilerin meraklı bakışları
-Lastiği patlayan vidanjör
-Güvenlik kamerası

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Gaziantep Su ve Kanalizasyon İşleri’ne (GASKİ) ait vidanjörün lastiği bir anda patladı. İslahiye ilçesindeki Hacı Ali Öztürk Mahallesi’nde GASKİ‘ye ait 27 KM 217 vidanjörden göreve gittiği esnada dumanlar yükseldi. Araçtan dumanlar çıktığını fark eden şoför aracı kenara park edip, lastikten yükselen dumanlara yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Şoförün yangına müdahale ettiği esnada lastik, şiddetli bir şekilde patladı. Çevrede oturan vatandaşlar, lastiğin patlamasıyla büyük panik yaşadı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, vidanjördeki başlayan yangını kısa sürede söndürdü. Patlama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (MFT-
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