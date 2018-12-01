Altıncı kattan havalandırma boşluğuna düşen genç ağır yaralandı Video

-OLAY YERİ İNCELEME DETAY

-APARTMANDAN DETAY

-HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN DETAY



( MALATYA ) MALATYA



- Malatya'da 6 katlı bir binanın çatı katından havalandırma boşluğuna düşen genç ağır yaralandı. Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Zaviye Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde 6 katlı bir apartmanın son katında ailesi ile birlikte yaşayan 24 yaşındaki F.O. yağış nedeniyle evlerine çatıdan su akmaya başlayınca suyu kesmek için çatıya çıktı.Bastığı kaplama malzemenin çökmesi soncunda F.O. 6'ıncı kattan havalandırma boşluğuna düştü.Beton zemin üzerine düşen genci gören aile yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan F.O. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren F.O.'nun sağlık durunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

