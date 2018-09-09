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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
'Altın Safran' kapanışı Fettah Can ile yaptı

'Altın Safran' kapanışı Fettah Can ile yaptı

Fettah Can'ın konserinden detay

Forma Havai Fişek Şarkıcı 

-Vatandaşlardan detay
-Telefon ışıklarından detay
-Havai fişek gösterisinden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ünlü şarkıcı Fettah Can’ın konseri ile son buldu. Kültürel Miras ve Korumacılık ana teması ile 19’uncu kez kapılarını sanatseverlere açan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin kapanışı Misak-ı Milli Demokrasi meydanında düzenlenen Fettah Can konseri ile sona erdi. DJ Yıldırım ve Dj Tanerman’ın ardından sahneye çıkan ünlü şarkıcı performansı ve enerjisi ile Safranbolu’lu dinleyicilere keyifli bir gece yaşatırken konseri izleyenler dans ederek şarkılara eşlik etti. Ayrıca Fettah Can şarkılarını seslendirdiği sırada cep telefonlarının ışıklarını açarak havaya kaldırmaları sonucunda güzel görüntüler ortaya çıktı. Türk pop müziğinin sevilen ismi Fettah Can’a Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer tarafından Safranbolu’yu temsil eden hediyeler verildi.
Saat 22.00’da başlayan konser gece yarısına kadar devam ederken etkinlik havai fişek gösterileri ile sona erdi.
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