Altın Safran Belgesel Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu İzle

-Protokolden detay

-Ödül takdiminden detay



( KARABÜK ) KARABÜK



- Safranbolu’da Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film kategorisinde dereceye giren isimlere ödül töreni düzenlendi.

Jüri üyelerinin seçim yapmakta zorlandığı ve bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film yarışmalarında dereceye giren isimlere ödülleri Safranbolu Güzel Sanatlar Fakültesi konferans salonunda verildi.

Törene AK Parti Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ve belgesel film dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Amatör Belgesel Film dalında ise Sezer Ağgez'in Dişe Diş, Söze Söz isimli filmi birinci, Zeki Koyuncu ve Hasan Akıncı’nın ‘Nakavt’ filmi ikinci, Zeynep Südinç'in ‘Peki Şimdi Nereye?’ isimli eseri ise üçüncü oldu. Profesyonel Belgesel Film dalında Tayfun Tanju Kara'nın yönetmenliğini yaptığı ‘Anadolu Kadınları Teşkilatı Baciyan-i RUM’ isimli belgesel birinci, Deniz Girgin Koç Nazik'in yönetmenliğini yaptığı ‘Sürünün Zor Yolculuğu’ belgeseli ikinci ve Neslihan Semerci'nin yönetmenliğini yaptığı ‘Kıymetli Bir Bina Öyküsü’ isimli belgesel üçüncü oldu. ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ Yalçın Yelence ve Hilal Saral’a verilirken, Süha Arın özel ödülü Zeki Koyuncu’nun oldu. Konuşmaların ardından AK Parti Karabük milletvekilleri, Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer ve diğer protokol üyeleri tarafından dereceye giren isimlere ödülleri verildi.



