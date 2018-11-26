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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Altın kaplamalı musluk çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - ŞANLIURFA

Altın kaplamalı musluk çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - ŞANLIURFA

- Zanlıların hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünden detay - Zanlıların emniyetten adliyeye sevk ediliş görüntüsüAltın kaplamalı musluk çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın merkez Karaköprü ilçesinde evden altın kaplamalı musluk çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tesisatçı kılığında girdikleri Şenevler Mahallesi'ndeki evden altın kaplamalı muslukları çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, apartmandan çuvalla çıkan 2 kişinin, iki mahallede daha benzer yöntemle hırsızlık yaptığını belirledi.Kimlikleri tespit edilen M.B. ve M.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.

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