Altın kaplamalı musluk çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - ŞANLIURFA
- Zanlıların hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünden detay - Zanlıların emniyetten adliyeye sevk ediliş görüntüsüAltın kaplamalı musluk çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın merkez Karaköprü ilçesinde evden altın kaplamalı musluk çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tesisatçı kılığında girdikleri Şenevler Mahallesi'ndeki evden altın kaplamalı muslukları çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, apartmandan çuvalla çıkan 2 kişinin, iki mahallede daha benzer yöntemle hırsızlık yaptığını belirledi.Kimlikleri tespit edilen M.B. ve M.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.