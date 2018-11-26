Altın kaplama muslukları çalan hırsızlar yakalandı Haberi

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-Güvenlik kamerası



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da girdikleri evdeki altın kaplamalı muslukları çalan iki hırsız yakalandı. Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı, Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi'ndeki bir evde yaşanmıştı. Ev sahibinin evde olmadığı saatlerde eve giren hırsızlar, altın kaplamalı 11 musluğu çaldı. Durumu komşularından öğrenen ev sahibi, polise bilgi verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 2 kişinin apartmandan çuvalla çıktığını tespit etti. Güvenlik kamerasından hırsızların işgalini belirleyen polis, evlerine düzenledikleri baskınla şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan hırsızlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

