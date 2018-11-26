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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Altın kaplama muslukları çalan hırsızlar yakalandı Haberi

Altın kaplama muslukları çalan hırsızlar yakalandı Haberi

Zanlıların çıkışı

Hırsızlar Yakalandı Akalan Hırsız Polis Ekipleri Altın Kaplama 

-detaylar
--arşiv-
-Güvenlik kamerası

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da girdikleri evdeki altın kaplamalı muslukları çalan iki hırsız yakalandı. Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı, Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi'ndeki bir evde yaşanmıştı. Ev sahibinin evde olmadığı saatlerde eve giren hırsızlar, altın kaplamalı 11 musluğu çaldı. Durumu komşularından öğrenen ev sahibi, polise bilgi verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 2 kişinin apartmandan çuvalla çıktığını tespit etti. Güvenlik kamerasından hırsızların işgalini belirleyen polis, evlerine düzenledikleri baskınla şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan hırsızlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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