"Altın Kanatlılar" Urla'da - İZMİR - Gold Wing Avrupa Federasyonu üyesi motosikletçilerin Urla’ya gelişi - Altın Kanat Motosiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Faiz Köprülü’nün açıklamaları - Urla Belediye Başkanı İ. Burak Oğuz’un açıklamaları - Motosikletçilerin Urla’dan konvoyla ayrılışı"Altın Kanatlılar" Urla'da - Gold Wing Avrupa Federasyonu üyesi 200 motosikletçi, Urla'yı ziyaret ettiİZMİR (AA) - Gold Wing Avrupa Federasyonu üyesi 200 motosikletçi, İzmir 'in Urla ilçesinde bir araya geldi.Federasyonun Türkiye temsilcisi Altın Kanat Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri öncülüğünde Urla’ya gelen motosikletçiler, Urla Cumhuriyet Meydanı’nda Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ile buluştu.Oğuz, organizasyonun Urla'nın tanıtımı için önemli olduğunu belirtti. Başkan Oğuz, Dernek Başkanı Faiz Köprülü'ye teşekkür ederek günün anısına plaket verdi.
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