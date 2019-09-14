Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Altın Kanatlılar' Urla'da - İZMİR

'Altın Kanatlılar' Urla'da - İZMİR

"Altın Kanatlılar" Urla'da - İZMİR - Gold Wing Avrupa Federasyonu üyesi motosikletçilerin Urla’ya gelişi - Altın Kanat Motosiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Faiz Köprülü’nün açıklamaları - Urla Belediye Başkanı İ. Burak Oğuz’un açıklamaları - Motosikletçilerin Urla’dan konvoyla ayrılışı"Altın Kanatlılar" Urla'da - Gold Wing Avrupa Federasyonu üyesi 200 motosikletçi, Urla'yı ziyaret ettiİZMİR (AA) - Gold Wing Avrupa Federasyonu üyesi 200 motosikletçi, İzmir 'in Urla ilçesinde bir araya geldi.Federasyonun Türkiye temsilcisi Altın Kanat Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri öncülüğünde Urla’ya gelen motosikletçiler, Urla Cumhuriyet Meydanı’nda Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ile buluştu.Oğuz, organizasyonun Urla'nın tanıtımı için önemli olduğunu belirtti.
Başkan Oğuz, Dernek Başkanı Faiz Köprülü'ye teşekkür ederek günün anısına plaket verdi.

Dera Motosikletçi 

İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı