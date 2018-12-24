Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Altın kalpli taksici unutulan altınları polise teslim etti

Altın kalpli taksici unutulan altınları polise teslim etti

altınlardan detaylar

Polis Taksi Durağı Allah Polis Ekipleri Irak 

-taksi detayları
-aksici ile röportaj
-polisle taksicinin konuşması

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova’nın Çınarcık ilçesinde taksicilik yapan Erdal Altın, aracında unutulan 20 bin liralık altını polise teslim etti. Çınarcık ilçesinde taksicilik yapan Erdal Altın (42), taksisinin arka koltuğunda bir müşterisi tarafından unutulan el çantasını fark etti. Çantayı kontrol eden Altın, içinde altın olduğunu fark etti. Altınların gerçek mi sahte mi olduğunu anlamak için kuyumcuya giden Erdal Altın, durumu Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Altın, taksi durağına gelen polis ekiplerine bulduğu el çantasını teslim etti. Altın, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracını kontrol ederken arka koltukta çantayı gördüğünü dile getirerek, “Arabamda çanta buldum. İçindekinin altın olup olmadığını öğrenmek için bir kuyumcuya gittim sordum. Bu sahte de olabilirdi. Kendisine sordum, ‘Hayır bunlar gerçek altın’ dedi.
İnşallah sahibi bulunur. Ben de emniyete teslim ediyorum. Altınların değeri 20 bin lira civarındaymış. Öyle bir rakam söylediler. Bizim için mühimo lan sahibinin bulunması” ifadesini kullandı. Müşterinin kim olduğunu hatırlamadığını ifade eden Altın, “Taksi olduğumuz için binen inen belli değil. Hatırlamıyorum. Müşterilerimizi gideceği yere bırakıyoruz, sonra dönüyoruz” diye konuştu.
Çınarcık polisi altınların sahibini bulmak için çalışmalara başladı.

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı