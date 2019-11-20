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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Altın işlemeli 218 yıllık kılıcı otomobil fiyatına satışa çıkarttı İzle

Altın işlemeli 218 yıllık kılıcı otomobil fiyatına satışa çıkarttı İzle

-KILIÇTAN DETAYLAR

Dolar Uttu 

--KILICIN ÜZERİNDE ALTIN İŞLEMELERDEN GÖRÜNTÜ
--ANTİKACININ KILICI İNCELEMESİNDEN GÖRÜNTÜ
--ANTİKACI NURİ YILDIRIM RÖP
-- (Kılıç üzerindeki hicri 1222 tarihi)

( BURSA - ÖZEL)- Görenlerin hayran kaldığı kılıcı 10 bin dolara satıyor BURSA

- Bursa'da bir antikacı, elinde bulunan 218 yıllık tarihi kılıcı otomobil fiyatına satıyor. Dedesinden kalan mesleği devralan antikacı Nuri Yıldırım, eline geçen 218 yaşındaki üzeri altın işlemeli kılıcı 10 bin dolara satışa çıkarttı. Nuri Yıldırım, Kayserili bir arkadaşının tavsiyesi üzerine aldığı ve koleksiyonunun en değerli ürünlerinden biri olan kılıcı otomobil fiyatına satışa çıkarttı. Yaklaşık 3 yıldır koleksiyonunda bulunan kılıcın üzerinde Osmanlıca yazılar yazıyor. Dönemin önemli bir şahsiyetine ait olduğu düşünülen altın kakmalı tarihi kılıç alıcısını bekliyor. Bursa'da üçüncü kuşaktır antikacılık yaptığını ifade eden Nuri Yıldırım, "Bu meslek bana dedemden kaldı. Ben de bu mesleği devam ettiriyorum. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Kayseri'den bulup kılıcı aldım. Bu kılıcı 3 yıllık koleksiyonumda tuttum ve şimdi 10 bin dolara satışa çıkarttım. Bu kılıcı en iyi şekilde koruyacak olana satmayı düşünüyorum" dedi.

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