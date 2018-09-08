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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Altıeylül Belediyesi’nden toplu sünnet şöleni

Altıeylül Belediyesi’nden toplu sünnet şöleni

MEHTER TAKIMI GÖSTERİSİ

Sünnet Şöleni Çekim Allah 

-BELEDİYE BAŞKANI HASAN AVCI'NIN DAVETLİLERLE SOHBETİ
-BAŞKAN AVCI'NIN AÇIKLAMASI
-SÜNNET ÇOCUKLARININ DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE OYNAMASI
-ŞEHİR TURUNA ÇIKMALARI
-MEVLİD-İ ŞERİF OKUNMASI
-HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ
-HEDİYE TAKTİMİ

( BALIKESİR )- Altıeylül’de 36 çocuk sünnet oldu BALIKESİR

- Altıeylül Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen toplu sünnet şöleninde 36 çocuk sünnet edildi. Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen toplu sünnet şöleni etkinlikleri Atatürk Anıtı'nda Mehteran Takımı'nın konseri ile başladı.
Törene sünnet çocukları ve ailelerinin yanı sıra Belediye Başkanı Hasan Avcı, Başkan yardımcıları Ahmet Özen, Fikrettin Kocaman ve davetliler katıldı.
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı yaptığı açıklamada Toplu sünnet şölenimizin 5. kez düzenlediklerini hatırlatarak “Kurucu Başkanımız Zekai Kafaoğlu döneminden itibaren ihtiyaç sahibi çocuklarımıza yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, ihtiyaç sahibi çocuklarımızın sünnet cemiyetlerini biz karşılıyoruz. Şuan 36 çocuğumuzu sünnetlerini yaptırdık bugünde cemiyetlerini gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızla mehteran eşliğinde güzel bir eğlence ile programa başlamış olduk. Toplu fotoğraf çekiminden sonra çocuklarımız konvoya çıkacaklar. Konvoydan sonra inşallah Sedefne Otel’de yemek ve eğlence ile beraber çocuklarımızı inşallah güzel bir sünnet cemiyeti ile sonlandırmış olacağız”dedi.
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın ev sahipliğinde düzenlenen sünnet yemeğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, MHP Balıkesir İl Başkanı Suat Par’da sünnet çocukları ve ailelerine hediyeler vererek mutluluklarına ortak oldular. Okunan Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından yemek yiyen sünnet çocukları ve aileleri gönüllerince eğlenerek unutamayacakları anlar yaşadı.
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