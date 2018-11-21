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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Altı otopark, üstü güneş enerjisi tarlası

Altı otopark, üstü güneş enerjisi tarlası

Ankapark Güneş Enerji Santrali

Güneş Enerjisi Elektrik Enerjisi Yüksek Gerilim Elektrikli Araç Enerji Verimliliği 

-genel ve detay

( ANKARA )- Ankapark Güneş Enerji Santrali ile 10 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanacak- Yılda yaklaşık 13 milyon TL’nin üzerinde bir gelir elde edilecek ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanmış olan Ankapark Güneş Enerji Santrali yaklaşık 5 bin araçlık otopark alanı üzerinde kuruldu. Dünyada en büyük çatı üzeri uygulamalı projesi sayılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Ankapark Güneş Enerji Santrali, yaklaşık 5 bin araçlık otopark alanı üzerinde kuruldu. Uygulama alanında çatı üzerine toplamda 83 bin 400 adet maksimum enerji verimliliğine sahip yeni teknoloji güneş panelleri kullanıldı. Sistemin diğer bileşenleri de tam uyumlu olarak çalışıyor. Yılda yaklaşık 13 milyon TL’nin üzerinde bir gelir elde edilecek Uygulamada yaklaşık 15 bin metre yüksek gerilim kablosu,10 adet trafo, giriş-çıkış enerji ölçüm hücreleri ve bunlara uyumlu röle sistemleri ile uzaktan enerji izleme ve sistem kontrolleri yapılabilecek. Park halindeki araçların olumsuz hava koşullarından etkilenmesini engelleyecek çatı örtüsüyle, panel taşıyıcı sistem çeşitli tip ve modüllerin bir araya getirilmesiyle toplamda 2 bin 100 ton çelik kullanılarak yapıldı. Gelecekte aratacak taleple otomotiv teknolojisine hizmet edecek artırılabilir ayda yaklaşık 4 bin 500 aracı şarj edecek 20 adet elektrikli araç şarj istasyonu sistemin kıymetli bileşenlerinden bir tanesi. Projenin en önemli faydalarından birisi de, 10MW (MegaWatt) elektrik enerji kapasitesi ile yılda 15 milyon Kwh(KiloWattSaat) elektrik üretip, yaklaşık 10 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak ve yılda yaklaşık 13 milyon TL’nin üzerinde bir gelir kaydedilecektir. Üretilen bu elektrik enerjisi sayesinde her yıl 20 bin 800 adet ağaç dikilmiş kadar karbon gazı emisyon değerlerinde düşüş sağlanması hedeflenmektedir. Güneş enerji sistemlerinin tükenmez ve ucuz enerji kaynağı olmasının yanında, enerji üretiminde çevresel zararların ortadan kaldırılması yolunda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından dünya ölçeğinde önemli bir ilke imza atılmıştır.
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