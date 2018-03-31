Altı asırlık ata mirasına gözü gibi bakıyor - KAYSERİ
- Medreseden genel görüntü - Medresenin içerisinden görüntü - Mustafa Kemal Tatar'ın konuşması - Yaklaşık 6 asır önce Dulkadiroğulları tarafından Kayseri 'de yaptırılan Hatuniye Medresesi'ni babasıyla satın alan ve aslına uygun restore ettiren Mustafa Kemal Tatar, ata mirasını eski ihtişamına kavuşturdu - Tatar: - "Buranın aslına uygun olması için çok uğraştık. Bayburt'tan gelen ustalar senelerce taş işledi. Pencerelerin dahi ölçüleriyle oynamadan aslına uygun bir şekilde yaptırdık. Buraya çok emek verdik ve bu duruma getirdik. Yaptığımız bu işten gurur duyuyorum" - "Yaklaşık 600 yıllık bir eseri meydana çıkardık. Ölürsem oğullarım var onlar ilgilenir inşallah. Burası tapulu mülkümüz. Buradan 350 kamyon hayvan pisliği çıkardık"KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Yaklaşık 6 asır önce Dulkadiroğulları tarafından Kayseri 'de yaptırılan Hatuniye Medrese'sini 39 yıl önce babasıyla satın alan Mustafa Kemal Tatar, restore ettirip eski ihtişamına kavuşturdukları ata mirasına gözü gibi bakıyor.Dulkadiroğulları'ndan Nasırüddin Mehmet Bey tarafından 1432'de karısı Hatice Hatun adına şimdiki Camikebir Mahallesi'ne yaptırılan ve o dönem dini eğitim verilen medrese aradan geçen uzun yıllar sonra bir aileye geçti.Medreseyi alanların burayı han olarak kullanması ve içerisinde hayvanların bulunmasından rahatsız olan Mustafa Kemal Tatar ve babası Hacı Mustafa Tatar, satılığa çıkarıldığını öğrendikleri ata mirasını satın aldı.Oldukça yıpranmış olan medreseyi aslına uygun restore ettirmek isteyen baba ve oğul, tarihi yapının tadilatı için kendi imkanlarıyla Mimarsinan Mahallesi'nden Bayburt'a kadar en iyi taş ustalarını bulup getirdi.Medresenin restoresini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Tatar, her ne kadar buraya gözü gibi baksa da gizli bir şekilde içeri girip tarihi yapıya zarar verenlerin olduğunu görünce, medreseyi bir tuhafiye işletmecisine depo olarak kiraya vererek bu olayın önüne geçmeye çalıştı.Mustafa Kemal Tatar, babası Mustafa Tatar hayatını kaybedince de halen tuhafiye deposu olarak kullanılan medreseye gözü gibi bakmayı sürdürdü.Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 yıl önce aldıkları ata mirasına sahip çıkmanın gururunu yaşadığını söyledi.
Restorasyonun uzun yıllar sürdüğünü anlatan Tatar, şunları kaydetti:"Biz burada esnaftık, demir satardık. Eskiden burası yıkık dökük bir yerdi. Ben hatırlamıyorum ama han olarak kullanılıyormuş. Üst katta insanlar alt katta da hayvanlar yatarmış. Babam buranın satıldığını duyunca İzale - i Şuyu (Ortaklığın giderilmesi) davasıyla aldık. Babam burayı aldığı paranın yaklaşık 5 katı kadar da masraf etti. Biz burayı 1979'da aldıktan sonra 1991'e kadar da restorasyonu sürdü. Burasını ayağı kaldırıp bu duruma getirdik. Buradan 350 kamyon hayvan pisliği çıkardık. Bayburt'tan ve Mimarsinan Mahallesi'nden ustalar getirdik." - "1432'de yapılan medreseyi biz meydana çıkardık"Tatar, Hatuniye Medresesi'nin aslına uygun restore edilmesine çok önem verdiklerini belirterek, "Buranın aslına uygun olması için çok uğraştık. Bayburt'tan gelen ustalar senelerce taş işledi. Pencerelerin dahi ölçüleriyle oynamadan aslına uygun bir şekilde yaptırdık. Buraya çok emek verdik ve bu duruma getirdik. Yaptığımız bu işten gurur duyuyorum." dedi. Restorasyon için çok para harcadıklarını dile getiren Tatar, şöyle devam etti:"Burayı 1979'da aldık ve çok masraf ettik ama atalarımızdan kaldığı için yaptırdık. Yaklaşık 600 yıllık bir eseri meydana çıkardık. Ölürsem oğullarım var onlar ilgilenir inşallah. Burası tapulu mülkümüz. Buradan 350 kamyon hayvan pisliği çıkardık. Atalarımız bu medresede Kur'an - ı Kerim okutmuş. Sonradan bizim aldığımız sahipleri han yapmışlar ve hayvan beslemişler. Rahmetlik babamda bu duruma acıdı ve bu medreseyi açığa çıkardık. Babam, umre ibadeti için gittiği Medine'de hayatını kaybetmişti. Şu an Medine'de yatıyor. Herkese nasip olmaz. Belki de buradan aldığı sevaptan dolayı orada yatıyor. 1432'de yapılan medreseyi biz meydana çıkardık."