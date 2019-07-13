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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu

Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu

Orkestranın parçaları çalarken görüntüleri

Sosyal Medya Bild Dans Gösterisi Forma 

-Altay ve ekibinin "Komando Marşı" ile ısınma koşusu yaparken görüntüleri

( ANTALYA )- Altay ve orkestrası "Komando Marşı" ile konsere hazırlandı İZMİR

- Ünlü sanatçı Altay, bir konser için Antalya'dan Kıbrıs'a gitmek istedi. Kıbrıs'a gideceği uçak rötar yapan Altay'ın orkestrası, havalimanında mini bir konser ve dans gösterisi yaparak havalimanındaki yolcuları eğlendirdi. Ortaya ise renkli görüntüler çıktı. Ünlü sanatçı Altay ve orkestrası, bir konser nedeniyle Antalya'dan Kıbrıs'a gitmek istedi. Antalya Havalimanı'na gelen ekip, bir müddet bekledi, daha sonra ise Kıbrıs uçağının rötar yaptığı yolculara bildirildi.
Bunun üzerine Dış Hatlar Terminalinde bekleyen ekip, enstrümanlarını çalmaya başladı.
Orkestra, hareketli parçalar çaldıkça dikkatleri üzerine çekti ve adeta mini bir konser verdi. Bekleme salonundaki yolcularda, ekibin çaldığı parçalara eşlik ederek canlı müzik performansının tadını çıkardı. Tüm bu anlar ise cep telefonlarına kaydedildi. "Komando Marşı" ile konsere hazırlandılar Ünlü sanatçının sahne alacağı Kıbrıs'ta ise konser öncesi Altay ve ekibi düz koşu ile ısınma turu attı. "Komando Marşı" ile sahne alacağı mekanda ısınma turu atan Altay ve orkestrası, bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Altay ve ekibinin eğlenceli anları renkli görüntülere sahne oldu.
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