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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Alt geçit çalışmasından kemerli köprü çıktı

Alt geçit çalışmasından kemerli köprü çıktı

Kemerden görüntüler

Polis Temel Atma Töreni Tarihi Kemer 

-İnşaat alanın genel görüntüsü
-Yapılan çalışmalar
-Tepeden genel görüntü

( OSMANİYE ) -- 14 Ocak’ta MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından temel atma töreni yapılan alt geçit çalışmasındaki kazı sırasında kemerli taş köprü bulundu OSMANİYE

- Osmaniye'de, 14 Ocak’ta MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından temeli atılan alt geçit çalışmasındaki kazı sırasında tarihi kemerli taş köprüsü bulundu. Osmaniye Belediyesi tarafından Musa Şahin Bulvarı'nda 'Alt Geçit, Devlet Bahçeli Meydanı ve Yayalaştırma Projesi' çalışmaları sırasında kemerli taş köprüye rastlandı. Tarihi yapıya zarar verilmeden iş makineleri geçici olarak durduruldu. Müze müdürlüğü yetkilileri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Titizlikle ortaya çıkarılan kemerli köprünün fotoğraflarını çekip rapor tutarken polis ise bölgede önlem aldı. Köprünün bulunduğu bölgede ise inşaat çalışması devam ediyor.
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