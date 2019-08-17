Alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı Haberi

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( İSTANBUL )-Bakırköy sahil yolu, sağanak yağış nedeniyle trafiğe kapandı İSTANBUL
- İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.
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