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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Alperen’in öldüğünü gören çocuklara “Sakın gördüklerinizi ailelerinize anlatmayın” demişler

Alperen’in öldüğünü gören çocuklara “Sakın gördüklerinizi ailelerinize anlatmayın” demişler

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( İZMİR ) İZMİR

Bilirkişi Raporu Televizyon Programı Mahkeme Heyeti Okul Müdürü Servis Şoförü 


- İzmir'in Çiğli okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümüne ilişkin davanın kararına yapılan itirazların ardından görülmeye başlanan temyiz davası, sanıkların savunma yapmaları için süre verilerek ertelendi. İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davanın kararına yapılan itirazlar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nde görüşülmeye devam edildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nde görülen temyiz davasının duruşmasına minik Alperen’in annesi Buket Sakin ve babası Serkan Sakin ile tutuksuz sanıklardan Yurdagül İ., Arzu G., Ahmet S., Dilara K.ile Bekir G. ve taraf avukatları katıldı.
Sanıklar, gelen bilirkişi raporunun yeniden hazırlanmasını talep ederken, tutuksuz sanık Bekir G. daha önceki savunmalarını tekrarladığını söyledi.

Daha önceki duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık Dilara K. ise mahkeme heyetinden savunma için ek süre istedi. “Çocuklara ‘Sakın gördüklerini ailelerinize anlatmayın' demişler” Olay anında kreşe ambulans çağrılmadığı için minik Alperen’in hayatını kaybettiğini savunan baba Serkan Sakin, “Eğer ambulans çağrılsaydı ve ilk yardım yapılsaydı oğlum hayatta olacaktı. Aynı kreşte çocuğu olan bir veli, katıldığı televizyon programında çocuğunun olay gününe dair yaşadıklarını anlatmış. Çocuklar, Alperen’in yere yatırıldığını görmüş. Çocuklara ‘bu gördüklerini ailelerinize anlatırsanız size ceza veririz’ denilmiş” dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Dilara K.’ye savunma yapması için süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi. Olay İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, okulun kurucusu Yurdagül ve servis şoförü eşi Taner İ.’nin 3 yıldan 14 yıla kadar, servis ablası olarak çalıştırılan Dilara K. ile okul müdürü Bekir G.’nin 3 yıldan 9 yıla kadar, usta öğretici Arzu G.'nin 2 yıldan 5 yıla kadar, Ahmet S.’nin ise 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklu sanık Taner İ. ve tutuksuz sanık Dilara K.’ye 9’ar yıl, “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklu Yurdagül İ. ve tutuksuz sanık Bekir G.’ye 5’er yıl, tutuksuz sanık Arzu G’ye 6 yıl, “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçuna azmettirme” suçundan tutuksuz sanık Ahmet S.’ye 5 yıl hapis cezası verdi.
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