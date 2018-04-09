Alper Potuk'un desteklediği takım şampiyon oldu İzle

-Çiftelerspor Teknik Direktörü Yücel Yüce'nin görüşleri

-Çiftelerspor-Kırka Boraks maçından kesitler

-Kutlamalardan görüntüler

-Kupa ve madalya töreninden kesitler



( ESKİŞEHİR ) - ESKİŞEHİR



- Fenerbahçeli Futbolcu Alper Potuk'unda alt yapısından yetiştiği Çiftelerspor, Süper Amatör Ligi’nde şampiyonluğunu ilan etti. Eskişehir Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden ve 2 hafta önce şampiyonluğu garantileyen Çiftelerspor, ligin son hafta maçında, evinde ağırladığı Kırka Boraks’ı 4-1 yendi ve şampiyonluk kupasını taraftarının önünde kaldırdı. Çifteler Stadı’nda oynanan formalite maçını Çiftelerspor ve Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen de takip etti. Şampiyonluğu kutlamak için tribüne gelen Çiftelersporlu taraftarlar 4-1 biten maç sonrası büyük bir mutluluk yaşayarak şampiyonluğu kutladı. "Çiftelerspor ile hep başarılar yaşadık" Çiftelerspor’un elde ettiği şampiyonluktan dolayı gurur duyduğunu ve devamının gelmesini arzuladıklarını belirten Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, “Ben geçekten çok mutluyum. Bugün tarihi günlerden birini yaşıyor Çifteler ve Çiftelerspor. Biz Çiftelerspor ile çok şampiyonluklar yaşadık ama lig şampiyonluğunu hem Belediye Başkanı hem de Kulüp Başkanı olarak ilk defa yaşıyorum. Tabii, geçmişte de 1’inci Amatör, 2’nci Amatör’de de yöneticiyken şampiyonluklar yaşadık. Çiftelerspor ile hep başarılar yaşadık. Güzel günler geçirdik. Ben bunlar için Çiftelerspor’un kurulmasına destek olan herkese teşekkür ederim. Özellikle seyircimize, futbolcularımıza, ağabeylerimize ve geleceğimiz olan sporcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Bu şampiyonluğumuzu seyircimize, Çifteler halkına armağan ediyoruz" Kulübün sezona istediği gibi başlayamadığı ama kısa sürede bunu tersine çevirmeyi başardıklarını dile getiren Çiftelerspor Teknik Direktörü Yücel Yüce ise kazanılan şampiyonlukla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Sezon başlamadan önce iyi bir hazırlık dönemi geçirmiştik ama buna rağmen sezona kötü başladık. İlk maç mağlup olmamıza rağmen ondan sonra seri galibiyetler alarak kendimize geldik ve sezon bitimine 2 hafta kala şampiyonluğumuzu ilan ettik. Çiftelerspor ve Çifteler ilçesi için güzel bir duygu. Bu şampiyonluğumuzu seyircimize, Çifteler halkına armağan ediyoruz. Bundan sonra baraj maçını Kurtuluşspor ile oynayacağız. 17 Nisan Salı günü saat 18.00’de karşılaşacağız. Zaten çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz. İnşallah o maçta da başarılı olup layık olduğumuz yer olan Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak istiyoruz.” Maç sonu Çiftelersporlu futbolcular, şampiyonluk kupasını ve madalyalarını Başkan Metin Özen’in elinden aldılar ve bu başarıyı doyasıya kutladılar.

