Alpay Özalan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

--Cenaze töreninde genel ve detay görüntüler



( İZMİR - TOPLU)- Başbakan Binali Yıldırım Alpay Özalan'ı yalnız bırakmadı İZMİR



- Eski milli futbolcu ve AK Parti'den milletvekili seçilen Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan (73), Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde aday gösterildiği İzmir ikinci bölge ikinci sıradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmeye hak kazanan eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan bir süre akciğer kanseri ile mücadele etmiş, ardından kalp yetmezliği nedeniyle dün evinde hayatını kaybetmişti. İzmir'de seçmene ve teşkilata teşekkür turu atarken babasının acı haberini alan Özalan, apar topar İstanbul'a gitti. Başbakan Yıldırım yalnız bırakmadı Defin işlemleri nedeniyle İstanbul'daki Karacaahmet Mezarlığı gasilhanesinden cenazeyi alarak İzmir'e getiren Alpay Özalan'ın babası için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Karşıyaka ilçesindeki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii’nde düzenlenen cenaze törenine; Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir milletvekilleri, Alpay Özalan'ın annesi Esma Özalan, kardeşi Işıl Özalan Sarıoğlu, eşi Cansel Özalan ve halaları Münevver ve Müberra Özalan, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör Yılmaz Vural ve Özalan ailesinin yakınları ile spor camiası katıldı.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan, Bahçeli ile görüşecek Cenaze töreni öncesi konuşan Başbakan Yıldırım, "Malum, İzmir milletvekilimiz Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan, rahmete kavuştu. Ailesine başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Bugün cenaze töreninde bulunmak için geldim. Buradan da Ankara'ya gideceğim. Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşmede ben de bulunacağım. Önümüzdeki süreci değerlendireceğiz" dedi.

Mustafa Özalan'ın cenazesini Başbakan Yıldırım ve Alpay Özalan birlikte taşıdı. Cenaze, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığında toprağa verilecek. (MD-CA-

