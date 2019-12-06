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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Alparslan Kuytul evine döndü

Alparslan Kuytul evine döndü

Alparslan Kuytul'un gelmesi

Kalaba Alabalık Dolandırıcılık Nitelik 

-Toplanan kalabalıktan görüntüler
-Alparslan Kuytul'un konuşması
-Genel ve detay görüntüler
-Kurban kesilmesi

( ADANA )- Dün yargılandığı mahkemece tahliye edilen Kuytul, Bolu'dan Adana'daki evine geldi ADANA

- Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve dün tahliye edilen. “Suç örgütü kurmak” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla 22 aydır tutuklu olarak yargılanan Furkan Vakfı’nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul dün tahliye edildi. Bolu F Tipi Cezaevi’nden tahliye olan Kuytul, öğlen saatlerinde beraberindekiler ile merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki evine geldi. Kuytul, burada yaptığı açıklamada, “Meşru yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Adana emniyeti de çok yoruldu bu atkılı yürüyüşlerimizden. Bu atkılı yürüyüşlerimize de son vereceğiz. Hiçbir olay çıkartmadan dağılırsanız memnun oluruz” diye konuştu.
Öte yandan, Kuytul için toplanan yüzlerce kişi Ordu Caddesi’ndeki trafiği felç etti. Kuytul’un konuşmasının bitmesinin ardından toplanan kişiler olaysız şekilde dağıldı.
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