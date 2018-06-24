- Almanya seçim sonuçlarını bekliyor

-Nermin Kazan ile röportaj

-Dilek Güllü ile röportaj

-Nurcan Çınar ile röportaj

-Hakan ile röportaj



(DUSSELDORF) DUSSELDORF



- Türkiye'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçim sonuçları tüm dünyada olduğu gibi, Almanya'da da merakla bekleniyor. Almanya'da yaşayan Türklerin birçoğu seçim sonuçları için ekran başına kilitlenirken, kimi vatandaşlar da seçim sonuçlarını derneklerde bir araya gelerek takip ediyor. Seçimlerin önemli olduğunu ifade eden Avrupalı Türklerin ortak görüşü ise kazasız ve belasız bir seçim olması. Almanya'daki Türkler bir demokrasi şöleni şeklinde seçim sonuçlarını bekliyor. Özellikle, genç seçmenlerin heyecanı gözlerinden okunuyor. Almanya'daki Türk kökenlilerin temennisi 'demokrasi kazansın' oldu. Son sınıf mimarlık öğrencisi olan Nermin Kazan, "Avrupa’da yaşayan Türkler olarak oyumuzu kullandık. Heyecanla Türkiye’deki seçim sonuçlarını bekliyoruz. Umarım ülkemiz hakkında hayırlısı olur. Erdoğan’ı destekliyoruz. Umarım demokrasi kazanır" ifadelerini kullandı. Heyecanla sonuçları beklediklerini ifade eden Dilek Güllü, "İnşallah ülkemiz için hayırlısı olur" dedi.

Nurcan Çınar ise, "Oylarımızı Avrupa’da kullandık. Şimdi de Türkiye’deki sonuçları takip ediyoruz. Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti" açıklamasını yaptı. Hakan Döver ise, seçim sonuçlarını takip ettiklerini kaydederek sonuçların hayırlı olmasını diledi. Miting yasağına rağmen rekor katılım Alman hükümetinin, Almanya'da Türk siyasilere yönelik propaganda ve miting yasağına rağmen Türk kökenli seçmenler sandığa büyük ilgi gösterdi. Bu seçimlerde, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yurt dışından katılımda, geçtiğimiz seçim ve halk oylamalarına göre de artış oldu. 16 Nisan 2017'de yapılan referandumda yurt dışındaki seçmeninin yaklaşık 1 milyon 400 bini, 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise 1 milyon 300 bini sandık başına gitmişti. Yurt dışında 1 milyon 443 bin 585 Türk seçmenle en fazla kayıtlı seçmene ev sahipliği yapan Almanya'da ise oy kullanım oranı 717 bin 992 oyla yüzde 49.74 oldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 47 bin 323 seçmenin 1 milyon 486 bin 408'ü, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanarak rekor kırdı. Seçimlerin ikinci tura kalması halinde ise yurt dışındaki seçmenler 5 gün içinde oy kullanacak.

