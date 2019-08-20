- Almanya’nın yeni Savunma Bakanı Bağdat’ta - Alman Bakan Kramp-Karrenbauer, Başbakan Abdülmehdi ile görüştü



- Bu sabah Irak’ın başkenti Bağdat’a gelen Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve Iraklı mevkidaşı Necah el-Şummeri ile bir araya geldi. Irak Başbakanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Adil Abdülmehdi’nin Irak’a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’i ve beraberindeki heyeti kabul ettiği kaydedildi. Irak ziyareti kapsamında Iraklı mevkidaşı Necah el-Şummeri ile bir araya gelen Karrenbauer düzenlediği ortak basın toplantısında ülkesinin Irak’a sunduğu desteğin devam edeceğinin altını çizerek, askeri operasyonların bitmesine rağmen terör örgütünün varlığının halen devam ettiğini söyledi.



Iraklı mevkidaşı ile Irak ordusunun eğitimi konusunu ele aldıklarını belirten Karrenbauer, “Irak terörle mücadelede büyük ilerleme kaydetti.

Uluslararası koalisyon çerçevesinde Irak’a sunduğumuz desteğimiz devam edecek” dedi.



