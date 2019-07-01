Almanya'nın kerpiç sıvalı saman evleri İzle

Kerpiç sıvalı saman evler… İnsana biraz köy romantizmi gibi geliyor. Ama acaba bu tür evler uzun vadede oturmaya elverişli mi? Çok sayıda mimar “evet” diyor ve bu eski mimarî geleneği canlandırmaya çalışıyorlar. Samandan duvarların çevre açısından çok sayıda avantajı var. Saman yakınlardaki tarlalardan sağlanabiliyor ve dönüştürülebiliyor, ayrıca ısıyı çok iyi depolama özelliğine sahip.
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