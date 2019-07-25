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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Almanya’nın ağaç dedektifleri Haberi

Almanya’nın ağaç dedektifleri Haberi

Maun’un gerçekten maun olup olmadığını nasıl anlarsınız? Masanızdaki ahşabın yasal olarak kesilip kesilmediğini gerçekten öğrenebiliyor musunuz? Almanya’nın ahşap dedektifleri DNA analizi yardımıyla bu işin izini sürüyor. Bu yöntem, güvenli olmayan yollarla ve yasadışı kereste ticaretine karşı mücadelede önemli ve yeni bir araç olarak görülüyor.

Asad Dedektif 

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