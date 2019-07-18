Almanya’nın ağaç dedektifleri

Maun’un gerçekten maun olup olmadığını nasıl anlarsınız? Masanızdaki ahşabın yasal olarak kesilip kesilmediğini gerçekten öğrenebiliyor musunuz? Almanya’nın ahşap dedektifleri DNA analizi yardımıyla bu işin izini sürüyor. Bu yöntem, güvenli olmayan yollarla ve yasadışı kereste ticaretine karşı mücadelede önemli ve yeni bir araç olarak görülüyor.
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