Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Almanya kamyonet saldırısı: En az 3 ölü, 30 yaralı

- Almanya kamyonet saldırısı: En az 3 ölü, 30 yaralı

Saldırının yaşandığı bölgeden görüntüler

Polis Hastane Kalaba Saldırı Trol 

-Alman Polisi
-Gazeteciler

( MÜNSTER ) MÜNSTER

- Almanya’nın Kuzen Ren Vestfalya eyaletine bağlı Münster kentinde bir kamyonet sürücüsünün kafelerde oturan kalabalığın üzerine aracını sürmesi sonucu en az 3 kişinin öldüğü altısı ağır olmak üzere 30 kişinin yaralandığı açıklandı. Olay, Almanya’nın Kuzen Ren Vestfalya eyaletine bağlı Münster kentinde meydana geldi. Şehrin tarihi bölümüne mal taşıyan kamyonetlerden olduğu kaydedilen araç sürücüsü kafelerde oturan kalabalığın içine daldı. Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin öldüğü, altısı ağır olmak üzere 30 kişinin yaralandığı bildirildi.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. İkinci bir saldırı tehlikesine karşı polis olay yerini karadan ve havadan kontrol altına aldı. Saldırıda kullanılan araç bomba imha ekipleri tarafından detaylı incelemeye alındı. Aracı kullanan şahsın olaydan sonra intihar ettiği belirtildi. Olayı gerçekleştiren şahısla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı