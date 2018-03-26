Almanya Dışişleri Bakanı Mass, Filistin'de - RAMALLAH
- Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'nin Alman mevkidaşı Heiko Mass'ı karşılaması - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass'ın Mahmut Abbas ile görüşmesinden detaylar RAMALLAH (AA) - Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Heiko Mass, resmi temaslarda bulunmak üzere Filistin'in Ramallah kentine geldi. Dışişleri Bakanı Mass'ı mevkidaşı Riyad el - Maliki tarafından karşılandı. Mass, Devlet Başkanlığı binasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de bir araya geldi.