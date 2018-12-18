Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Erbil ziyareti
- Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından karşılanması - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın konuşması - Neçirvan Barzan'in konuşmasıERBİL (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından Başbakanlık ofisinde kabul edildi. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.