Almanya'dan gelen yardım sinyali Bolu'daki ekipleri alarma geçirdi Haberi



- Almanya'dan bir otomobil firması yetkilileri, Bolu Dağı'nda bulunan bir araçlarından imdat sinyali aldıklarına dair ihbarda bulunmaları üzerine İl Jandarma ve AFAD ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bolu İl Jandarma ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bir Alman otomobil firmasının yaptığı ihbar sonrası arama kurtarma çalışması başlattı. Edinilen bilgiye göre Almanya'dan jandarma ihbar hattını arayan otomobil firması yetkilileri, Bolu Dağı bölgesinde bir araçlarından imdat sinyali adlıklarını bildirmeleri üzerine jandarma ile AFAD ekiplerince bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Firma tarafından verilen koordinatlar doğrultusunda hızla Bolu Dağı At Yaylası mevkiine intikal eden ekipler, yaklaşık 20 santimetre karın olduğu alanda arama kurtarma faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bölgeyi drone ile havadan da tarayan ekiplerin çalışmaları sürüyor. (GY

