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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Almanya'dan gelen ihbar üzerine Bolu Dağı'nda başlatılan arama çalışması - BOLU

Almanya'dan gelen ihbar üzerine Bolu Dağı'nda başlatılan arama çalışması - BOLU

- Detaylar - Arama çalışmasına katılan Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü üyelerinden detaylar - Arama çalışmasından detaylarAlmanya'dan gelen ihbar üzerine Bolu Dağı'nda başlatılan arama çalışması - Almanya'dan jandarma ihbar hattını arayan otomobil firması yetkilisinin, bir araçlarının bölgeden imdat sinyali gönderdiğini bildirmesi üzerine, Bolu Dağı mevkisinde arama kurtarma çalışması başlatılan otomobile Konya'da ulaşıldıBOLU (AA) - Bolu 'da, Almanya'dan jandarma ihbar hattını arayan otomobil firması yetkilisinin, bir araçlarının bölgeden imdat sinyali gönderdiğini bildirmesi üzerine, jandarma ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Bolu Dağı mevkisinde arama kurtarma çalışması başlatılan otomobil Konya'da bulundu.Alınan bilgiye göre, Almanya'dan, İl Jandarma Komutanlığı'nı arayan otomobil firması yetkilisinin, bir araçlarının Bolu 'dan imdat sinyali verdiğini bildirerek, araçlarının bulunmasını talep etmesi üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince başlatılan çalışma tamamlandı.Arama kurtarma çalışmasına Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü (Boloff ) de destek verdi.Ormanlık alana arazi araçlarıyla gelen kulüp üyeleri, jandarma ve AFAD ekiplerinin giremediği alanlarda kaybolduğu belirtilen edilen otomobili aradı.Çalışmalar kapsamında AFAD ekipleri de 8x8 paletli araçlar bölgede arama yaptı.Arama çalışmalarının devam ettiği esnada otomobil firmasının Almanya'daki yetkilileriyle iletişime geçen Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracın şasi numarasını alarak ruhsat sahibine ulaştı.Aracın ruhsat sahibiyle telefon görüşmesi yapan jandarma ekipleri, kaybolduğu belirtilen otomobilin Konya'da olduğunu belirledi.Otomobilin imdat sinyalini aktif hale getiren düğmeye, aracın Konya'daki bir sanayi sitesinde tamir edildiği esnada basıldığı öğrenildi.Ekiplerin çalışma yürüttüğü ve kar kalınlığının 15 - 20 santimetre olduğu bölgede, drone ile de tarama yapılmıştı.

Kar Kalınlığı Paletli Araç Telefon Görüşmesi İhbar Hattı Sanayi Sitesi 

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