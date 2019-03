Almanya'dan 40 yıl sonra dönüp Bingöl'de okuma yazma öğrendi İzle

-Genel detaylar

-Yakut'tan röp

-Öğretmen Berdibek röp



( BİNGÖL )- Bingöl'de 65 yaşındaki 4 çocuk 7 torun sahibi Gülizar Yakut, Erdoğan çiftçinin başlattığı 'Okuma-Yazma Seferberliği’ sayesinde evde eğitimle hayaline kavuştu BİNGÖL



- Almanya'dan 40 yıl sonra Bingöl'e dönen 65 yaşındaki 4 çocuk 7 torun sahibi Gülizar Yakut, Erdoğan çiftinin başlattığı 'Okuma-Yazma Seferberliği’ sayesinde evde eğitimle hayaline kavuştu. Aslen Diyarbakırlı olan ve 14 yaşında Bingöl'e gelin olarak gelen 65 yaşındaki Gülizar Yakut, 1971 yılında yaşanan deprem sonrası eşiyle Almanya'ya gitti. Almanya'da 40 yıl kalan 4 çocuğu ve 7 torunu bulunan Gülizar nine, vatan hasretine dayanamayarak 7 yıl önce Türkiye'ye geri dönerek Bingöl'e yerleşti. Dönemin şartlarında okuma yazma öğrenemeyen Gülizar nine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ülke genelinde başlattığı ‘Okuma-Yazma Seferberliği’ni televizyonda görmesinin ardından hayalini gerçekleştirmek için adım attı. Halk Eğitime Merkezine başvuran Gülizar nine için bir öğretmen görevlendirildi. Öğretmen, 2 ay içerisinde haftanın 3 günü eve gelerek Gülizar nineye hem okumayı hem yazmayı öğreterek, hayalini gerçekleştirmesini sağladı. "Vatan hasreti ağır basınca memleketimize döndük" 14 yaşında Diyarbakır’dan Bingöl’e gelin olarak geldiğini anımsatan Gülizar Yakut;" 7 yıl Bingöl’de yaşadıktan sonra 1971 depreminden sonra Almanya’ya gittik. Yaklaşık 40 yılımızı da Almanya’da geçirdik. Vatan hasreti ağır basınca da memleketimize döndük. Televizyonlarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan okuma yazma seferberliğini ilan ettikten sonra geçmişte yaşadığım heves tekrar canlandı ve okuma yazma öğrenme kararı aldım” dedi.

"Okuma yazmayı öğrendim" Okuma yazma için Halk Eğitimi Merkezi’ne başvurduğunu dile getiren Yakut;"Raporlu olduğumu da söyledim ve öğretmeni ders vermesi için benim evime gönderdiler. Çok şükür okuma yazmayı kendime göre öğrendim. Hastane, doktor, market olsun az çok kendimi kurtarabiliyorum. Okumanın yaşı yok, her gence her yaşlıya tavsiyem bırakmasınlar, devam etsinler, okusunlar. Amacım okuma yazmayı bitirdikten sonra ehliyet almaktır. Bu hasreti de içimden çıkarırım Allah’ın izniyle”ifadelerini kullandı. “Öğretmenle anne kız gibi oldular" Gülizar nineye 2 aydır evde eğitim verdiğini belirten öğretmen Zeynep Berdibek ise, “Halk Eğitimi Merkezi’nden beni arayıp 65 yaşında bir teyzemizin olduğunu ve okuma yazma öğrenmek istediğini ilettiler. Bu benim çok hoşuma gitti çünkü okumanın yaşı yok. Geç kalınmış bir durum değil bu. Teyzemiz rahatsızlığından dolayı kendisi gelemiyor o yüzden haftanın 3 günü teyzemize okuma yazma öğretiyorum. Biz burada öğretmenden çok anne kız gibi olduk. Oturuyoruz ders aralarında sohbetimizi yapıyoruz, çayımız içiyoruz. Teyzemizin bundan sonraki hedefi okumayı öğrendikten sonra ehliyet almak. O da okuma yazma gibi içinde büyük bir heves kalmış. Öğrenmenin yaşı yok, kimse ben yapamam, edemem gibi bir mantığa kapılmasın . Herkes bunu yapabilir, yeter ki istesinler”diye konuştu.

(MAÇ-HİV-