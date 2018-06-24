-Abdülhamit Sözen mülakat veriyor

-İbrahim Tektaş mülakat veriyor

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( BERLİN ) - Almanya’daki Türkler seçim sonuçlarını değerlendirdi BERLİN



- Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Seçimlerinin ilk sonuçlarını değerlendirdi. Sandıkların açılması ve ilk seçim sonuçlarının alınmaya başlanmasından sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Almanya’da yaşayan Türkler, kim kazanırsa kazansın seçimden sonra Türkiye’de barış, huzur ve birlik beraberlik içerisinde devam edilmesini arzu ettiklerinin altını çizerken seçim sonuçlarını heyecanla takip ettiklerini söyledi.



Seçimleri Almanya’dan takip eden Sosyal Danışman Ercan Yaşaroğlu, açıklanan sonuçların yurtdışındaki Türkleri rahatlattığını belirtti.

Yaşaroğlu, “Başı farklı, meclisi farklı bir yapı yerine, meclisiyle seçim sonucuyla yurttaşlarımızın mutluluk içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde, barış içerisinde demokrasinin gelişimiyle birlikte mutlu bir ülkede yaşamasını istiyoruz” dedi.

Türk vatandaşı Abdülhamit Sözen ise seçim sonuçlarından sonra bir kaosun yaşanmasını istemediğini ifade ederek, Alman medyasının Türk karşıtı bir propaganda yürüttüğünü söyledi.



Sözen, “Bu düşmanlık, Alman halkından kaynaklanmıyor, medyanın yaptığı yayınlarından kaynaklanıyor” dedi Emekli İbrahim Tektaş muhalefetin, vazgeçmediği hatalardan dolayı hep kaybettiğini belirtirken “Hatalarını görmeleri lazım kendilerine sormaları lazım: Biz nerede hata yapıyoruz, diye” şeklinde konuştu.

Muhalefet partilerinin seçim politikalarını eleştiren Tektaş, “Mesela 15 tane milletvekilini, başka bir parti meclise girecek diye halkın seçtiği vekili feda ediyorsun, bu nasıl bir adalet, Atatürk’ün kurduğu köklü bir parti, bunun sonuçlarını göreceksiniz, vatandaş da gördü. Kim ne ekerse onu biçiyor” ifadelerini kullandı. Seçimden sonra ülkenin daha demokratik ve istikrarlı olmasını istediğini belirten Tektaş, demokratikleşmenin ve istikrarın, Avrupa’yla olan ilişkilerimizi daha da iyiye taşıyacağını düşündüğünü söyledi

