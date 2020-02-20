- Almanya’daki Türkler endişeli

-Berlin Türk Cemaati (TGB) başkanı Selçuk Demirci ile röportaj

-Yaşar İpek ile röportaj



( BERLİN ) BERLİN



- Almanya’da yaşanan ırkçı saldırının ardından Türk vatandaşları endişeli. 51 yıldır Almanya’da yaşayan Yaşar İpek de ırkçı saldırıların giderek arttığını ifade ederek, “Eski huzurumuz kalmadı” dedi.

Almanya’nın Hanau kentinde iki nargile kafeye düzenlenen ırkçı saldırı ve 9 kişinin hayatını kaybetmesi Almanya’da yaşayan Türkleri endişeye sevk etti. Vatandaşlar ve STK temsilcileri çoğunlukla siyasileri suçlayarak politikacılar tarafından yalnız bırakıldıklarını söylüyor. Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) Sözcüsü Safter Çınar, Almanya’da 30 yıldır Mölln ve Solingen’den başlayıp NSU ile devam eden Türklere, göçmen kökenlilere, Müslümanlara saldırıların devam ettiğini vurguladı. Bazılarının bu saldırıya şaşırmış gibi davrandığını belirten Çınar, “Yabancı düşmanı, göçmen düşmanı, İslam düşmanı konuşmalar meclis kürsülerine gelince, böyle bazı caniler de artık ben istediğimi yapabilirim noktasına geliyorlar. O nedenle bütün politikacıların söylemlerinde çok dikkatli olmaları gerektiğine inanıyorum. Olumlu gibi görünebilecek nokta ise, hemen başta olayın ırkçı bir arka planı olduğu ve bu yönde araştırmaların sürdürüldüğünü yönündeki açıklamalar. Önceden makamlar bu tür saldırıların ırkçı motifli olabileceğini kabul etmek istemezlerdi” dedi.

"Siyasetçileri aşırı sağcılara göz kırpan söylemlerden uzak durmaya çağırıyoruz" Olayın Hessen Eyaletinde olmasını da manidar bulduğunu söyleyen Çınar, Hessen hükümetinin çok sayıda Türk’ü öldüren ırkçı yer altı terör örgütü NSU’nun dosyalarına 125 sene erişme yasağı getirdiğini hatırlattı. Bir an önce NSU dosyalarının açığa çıkması gerektiğinin altını çizen TBB sözcüsü, bu sayede NSU saldırıları ve diğer ırkçı saldırıların açığa çıkabileceğini iddia etti. Berlin Türk Cemaati (TGB) Başkanı Selçuk Demirci de yaptığı açıklamada son Hanau saldırısının ve önceki diğer ırkçı saldırıların Almanya’daki Türk toplumunu tedirgin ettiğini söyledi.



Türk toplumu olarak geleceğe endişeli baktıklarını vurgulayan Demirci, “Yetkilileri, özellikle siyasetçileri aşırı sağcılara göz kırpan söylemlerden uzak durmaya çağırıyoruz. Yapılan konuşmalar, saldırılar hafife almalar sonuçları ağır olaylara sebep olmakta. Cami saldırıları, dernek saldırıları yaşadık, günlük hayatta sokaktaki yabancı vatandaşlara saldırılar önemsenmesi ve tedbirlerinin önceden alınması gereken saldırılar. Bunlar ötelendikçe sonuçları daha ağır, daha acı olaylara sebep olacaktır. Alman devletini bu konuda daha hassas olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. “Eski huzurumuz kalmadı” Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları da dernek yöneticileri gibi Hanau’daki saldırıdan epey endişeli. 51 yıldır Almanya’da yaşayan Yaşar İpek de ırkçı saldırıların giderek arttığını ve bundan rahatsızlık duyduğunu açıkladı.

“Eski huzurumuz kalmadı” diyen İpek, Berlin doğumlu çocuklarının ve torunlarının Almanya’daki geleceklerinden endişe duyduğunu söyledi.



Bu saldırının ilk olmadığını ve son da olmayacağını iddia eden Yaşar İpek, Almanya’nın artık eski Almanya olmadığına inandığını kaydetti.





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