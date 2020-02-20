Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Almanya'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk o anları anlattı - 'İlk önce gördüğünün kafasına sıktı, sonra geldi hepimize sıktı'

- Almanya'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk o anları anlattı - 'İlk önce gördüğünün kafasına sıktı, sonra geldi hepimize sıktı'

Saldırıdan kurtulan yaralı ile röp.

( BERLİN ) - Almanya'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk o anları anlattı- "İlk önce gördüğünün kafasına sıktı, sonra geldi hepimize sıktı" BERLİN

Şehadet Efes Nargile Kafe Irkçı Saldırı Saldırı 


- Almanya’nın Hanua kentinde 5’i Türk 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırıda yaralanan Muhammed isimli Türk vatandaşı, yaşananları anlattı. Almanya’nın Hanau kentinde Türklere ait olduğu söylenen iki ayrı nargile kafeye düzenlenen ırkçı saldırıda, 5’i Türk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken saldırgan ölü olarak ele geçirildi. Irkçı saldırıdan yaralı kurtulan Muhammed isimli Türk vatandaşı, yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Muhammed yaşanan o anları, “Kesselstadt’da önce dışarıdan 5-6 kere silahla vurulduğunu duyduk. Sonra adamı içeri girerken gördüm, o an yemek yiyordum ben. Hepimiz yemek yiyorduk, sipariş vermiştik. Adam içeri girdi. 10-12 kişi vardık, 3-4 kişi sadece yaşayabildi, bir tanesi de benim işte. Adam girdi yan tarafa hepsini öldürdü bizim tarafa girdi. İlk önce gördüğünün kafasına sıktı adam yere yattı. Sonra geldi hepimize sıktı. Ben duvarın arkasına saklandım, ben duvarın arkasına saklanırken kolumdan vurdu adam. Sonra yere birisinin üstüne yattım benim üstüme biri daha yattı onun üstüne de biri yattı hepimiz bir top gibiydik. Altımdaki çocuğun boğazında delik vardı. Çocuk bana ‘Kardeşim dilimi hissedemiyorum, nefes alamıyorum’ diyor. Ona kelime-i şehadet getir dedim. Bağırarak kelime-i şehadet getiriyor ki herkes şehadetini getirsin, kimsede ses yok. Sadece biz ikimiz. Sonra adam kaçtı hiçbir şey görmedik” ifadeleriyle dile getirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı