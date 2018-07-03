Almanya'daki NSU davası - MÜNİH

- Mahkeme önünden detaylar - AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun açıklaması - Aşırı sağcı NSU terör örgütünce öldürülen Halit Yozgat’ın babası İsmail Yozgat'ın açıklaması - Babası İsmail Yozgat'ın açıklama sırasında duygulanması - Aşırı sağcı NSU terör örgütünce öldürülen Halit Yozgat’ın annesi Ayşe Yozgat'ın açıklaması - Münih'teki NSU duruşmasını izleyen AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: - "Irkçılıkla yeterli şekilde mücadele edilmiyor. Duruşmada kamu vicdanını rahatlatacak bir karar çıkacağına inanmıyorum" - Aşırı sağcı NSU terör örgütünce öldürülen Halit Yozgat’ın babası İsmail Yozgat: - "Açıklanacak kararı tanımayacağız"BERLİN (AA) - TBMM Anayasa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Almanya ’da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının karar duruşmasının 11 Temmuz’da açıklanacak olmasına ilişkin olarak, "Kamu vicdanını rahatlatacak bir karar çıkacağına inanmıyorum." dedi. Yeneroğlu, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde süren NSU davasının 437. duruşmasını izledi.Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Yeneroğlu, 5 yıl süren davada kararın gelecek hafta açıklanacağına işaret ederek ''Irkçılıkla yeterli şekilde mücadele edilmiyor. Duruşmada kamu vicdanını rahatlatacak bir karar çıkacağına inanmıyorum.'' ifadelerini kullandı.Yeneroğlu, NSU davasında baş sanık olarak yargılanan Beate Zschaepe’nin ifadelerinin inandırıcılığının olmadığını vurgulayarak "Açıkta kalan yüzlerce soruya cevap vermedi. Maalesef bizim için beklenen ama olayın aydınlatılması konusunda cevapsız kalan bir açıklama yaptı. En maksimal düzeyde olayın aydınlatılmasını isterdim." diye konuştu. Verilecek kararda daha çok örgütün işlediği cinayetlerin tam olarak aydınlanıp aydınlanmayacağının önemli olduğuna dikkati çeken Yeneroğlu, ''Önemli olan kurumsal ırkçılıkla mücadele konusunda bir şey yapılıp yapılmadığı. Bununla ilgili hükümetten adım atmasını bekliyoruz.'' dedi. Aşırı sağcı NSU terör örgütünce 2006 yılında 21 yaşında öldürülen Halit Yozgat’ın babası İsmail Yozgat da haftaya açıklanacak kararın vicdanları rahatlatmayacağına işaret ederek ''Açıklanacak kararı tanımayacağız.'' dedi. Yozgat, cinayetin işlendiği mahalde Anayasayı Koruma Teşkilatı çalışanı Andreas Temme'nin bulunduğuna dikkati çekerek ''Cinayeti ya kendisi işledi ya da cinayeti işleyeni gördü.'' iddiasında bulundu.Baba Yozgat, cinayet mahallinde kendisinin de hazır bulunduğu bir keşif yapılmasını da istedi.Anne Ayşe Yozgat, yıllar önce Almanya ’ya misafir olarak geldiklerine işaret ederek ''Bizi burada koruyamadılar. Oğlumuzu kaybettik. Bu davanın kararını tanımayacağız. Bu ülkede adalet yok." diye konuştu. Öte yandan Yozgat ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme taleplerini Yeneroğlu’na iletti. - NSU davasıMünih Yüksek Eyalet Mahkemesinde devam eden davanın 437. duruşmasında mahkeme heyeti başkanı Manfred Götzl, 5 yıldan beri devam eden davada kararın 11 Temmuz’da yerel saatle 09.30’da açıklanacağını bildirdi. Almanya 'da 2000 - 2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı. NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde Mayıs 2013'ten bu yana görülen davada, NSU terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanan 4 kişi yargılanıyor.